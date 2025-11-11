Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 11.11.2025 13:37
  • Giriş: 11.11.2025 13:37
  • Güncelleme: 11.11.2025 13:37
Kaynak: DHA
Aliağa Petkimspor liderlik için parkede

İZMİR, (DHA) - BASKETBOLDA FIBA Europe Cup C Grubu'nda 4 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider durumda yer alan temsilcimiz Aliağa Petkimspor yarın Petrolina AEK Larnaca'yı koltuğunu koruma hedefiyle ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Grupta Güney Kıbrıs Rum Kesmi temsilcisi AEK Larnaca'nın 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyeti var. Petkimspor rakibine ilk grup maçında deplasmanda 84-78 yenilmişti. Petkim'in grup liderliği için çekiştiği CSM CSU Oradea'nın da 3 galibiyeti bulunuyor. Türk temsilcisi son grup maçını 19 Kasım'da Romanya'daz Oradea deplasmanında oynayacak.

