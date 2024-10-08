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Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Filou Oostende'yi konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 08.10.2024 11:48
  • Giriş: 08.10.2024 11:48
  • Güncelleme: 08.10.2024 11:48
Kaynak: AA
Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Filou Oostende'yi konuk edecek

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta karşılaşmasında Aliağa Petkimspor, yarın Belçika ekibi Filou Oostende'yi ağırlayacak.

ENKA Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Bu sezon elemelerle başladığı Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçını da kazanan İzmir temsilcisi, grubun ilk müsabakasında Polonya'dan King Szczecin'i 85-70 yenmişti.

İzmir temsilcisinin averajla lider durumda bulunduğu B Grubu'nun diğer maçında Unicaja, yarın King Szczecin'i konuk edecek.

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