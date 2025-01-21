Aliağa Petkimspor tur için Azerbaycan'da

Basketbol Şampiyonlar Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Play-In etabındaki üçüncü ve son maçta yarın İsrail temsilcisi Hapoel Holon'la karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka İzmir ekibinin ev sahipliğinde Azerbaycan’da oynanacak. Bakü Sports Palace'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

İki takım da aldığı galibiyetlerle seride durumu 1-1’e getirdi. Eşleşmede 2 galibiyete ulaşan ekip, adını son 16 turuna yazdıracak. Aliağa Petkimspor, ev sahipliği yaptığı ilk müsabakayı 82-81 kazanmayı başarırken, konuk olduğu ikinci müsabakada ise Hapoel Holon’e 65-62 kaybetti.