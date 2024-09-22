Aliağa Petkimspor yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek

Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde 3 maçını da kazanan Aliağa Petkimspor, normal sezonda yer alacak 4. Türk temsilcisi oldu.

Antalya'nın ev sahipliğinde oynanan elemelerde ilk maçında Hollanda ekibi Heroes Den Bosch'u 92-72, çeyrek finalde Fransa'dan Cholet'i 76-70 ve dünkü finalde Yunan temsilcisi PAOK'u 79-69 mağlup eden Aliağa Petkimspor, ilk kez yer aldığı Avrupa Kupalarında yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam etme hakkını kazandı.

Organizasyonda diğer İzmir temsilcisi Karşıyaka, Galatasaray ve Manisa Basket'ten sonra 4. Türk takımı olarak yer alacak Aliağa Petkimspor, B Grubu'nda mücadele edecek.

İzmir temsilcisinin grubunda son şampiyon İspanyol Unicaja'nın yanı sıra Belçika'dan Filou Oostende ve Polonya'dan King Szczecin yer alıyor.