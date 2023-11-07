Aliağa Petkimspor’un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Basketbol Süper Ligi’ndeki son 3 maçında 3 galibiyet alan Aliağa Petkimspor, dün oynanan müsabakada Merkezefendi Belediyesi Basket’e kaybedince 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 63-61 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Aliağa Petkimspor’un 3 maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu.

Bu sezonki ikinci yenilgisini alan İzmir temsilcisi, puan tablosunda 5. sıraya geriledi. Aliağa Petkimpsor Başantrenörü Burak Gören de müsabakanın kaybedilme sebeplerini dile getirerek, “Tüm maç boyunca hücumda çok basit hatalar yaptık. Hem içeriden hem de dışarıdan çok düşük yüzdelerle oynadık. Maçın sonunda da kazanacak fırsatlar elimize geçti ama bugün olmadı. Çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.