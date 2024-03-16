Aliağa Petkimspor’un konuğu Beşiktaş

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’n 23. haftasında yarın Beşiktaş’ı konuk edecek. Aliağa Belediyesi Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 13.00’te başlayacak.

Aliağa Petkimspor Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’n 23. haftasında yarın Beşiktaş’ı konuk edecek. Aliağa Belediyesi Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 13.00’te başlayacak. Karşılaşma öncesinde ev sahibi Aliağa Petkimspor, 12 galibiyet, 10 mağlubiyetle puan tablosunda 5. sırada yer alırken, konuk ekip Beşiktaş ise 17 galibiyet, 5 mağlubiyetle 3. basamakta bulunuyor. İzmir ekibi, rakibini yenerek ilk 4 iddiasını devam ettirmeyi amaçlarken, Beşiktaş ise bu karşılaşmayı hatasız geçerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Beşiktaş’ın ev sahipliğinde oynanan sezonun ilk devresindeki müsabakayı siyah-beyazlılar, 66-62 kazandı.

Öte yandan bu zorlu müsabakayı Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu ve Musa Kazım Çetin hakem üçlüsü yönetecek.