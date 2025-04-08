Aliağa Termik Santralı ÇED raporuna dava açıldı

Haber Merkezi

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu ile Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan İzdemir Termik Santrali için verilen ‘‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu’’ kararının iptal edilmesi için davası açtı. Yaşam savunucuları, dilekçeleri verdikten sonra İzmir Bölge Adliyesi önünde açıklama yaptı.

EGEÇEP Eş Sözcüsü Arif Ali Cangı, İzdemir Enerji Santralı-II termik santralına verilen ÇED kararlarının tamamının mahkemelerce iptal edildiğini anımsattı. Anayasa Mahkemesi'nin de ihlal kararı verdiğini anımsatan Cangı, ‘‘Bu Mahkeme kararları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na 5 Şubat 2025 tarihinde tebliğ edildi. Termik santralin faaliyetine son verilmesi gerekirdi. Ama öyle olmadı’’ dedi.

Hızlıca bir ÇED raporu hazırlanarak, 14 Şubat'ta İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı yapıldığını söyleyen Cangı, itirazların dinlenmediğini söyledi. Cangı şöyle devam etti: ‘‘Termik santral kanunsuzdur. 6 Mart 2025 tarihli ÇED olumlu kararı kanunsuzluğun üzerini örme çabasının kılıfından başka bir şey değildir. Bu kanunsuzluğa göz yummayacağız.’’