Aliağa yine zehirleniyor

Halil ERTUNÇ

İngiltere Kraliyet Donanması’na ait HMS Bristol adlı savaş gemisi, sökülmek üzere Türkiye’ye gönderildi. 11 Haziran’da Portsmouth’tan yola çıkan geminin 3 Temmuz’da İzmir’in Aliağa ilçesine ulaşması bekleniyor. Asbest, ağır metaller ve petrol türevleri gibi tehlikeli maddeler taşıyan gemi, söküm için en yüksek teklifi veren LEYAL Gemi Söküm şirketine teslim edilecek.

Bölge halkı ve yaşam savunucuları duruma tepkili. İzmir Yaşam Alanları yaptığı açıklamada, “Gemi sökümde Türkiye ile birlikte Bengaldeş, Hindistan ve Pakistan tercih ediliyor. Biliyoruz ki Avrupa sökümleri için mesafe nedeniyle, Türkiye öncelik taşıyor. Türkiye’yi tercih ediyorlar, çünkü Türkiye'de iş gücü maliyeti çok ucuz, çevre yasaları da ekolojiden, yaşamdan değil, sermayeden yana. Aliağa'daki 22 tesiste Avrupa’da kullanılmayan ilkel baştankara yöntemi uygulanıyor. Gemiler kıyıya yanaştırılıyor ve malzeme denizde sökülüp, karaya taşınıyor. Bu yöntemle gemilerdeki kirlilik hem denize hem de toprağa karışabiliyor. İçerdiği yüksek tehdit nedeniyle, AB'de, kullanılmayan bu yöntem, AB Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği’nde yasaklanmıyor” denildi.

22 GEMİ SÖKÜM TESİSİNİN TÜMÜ HEMEN KAPATILSIN

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’nin 1994’den bu yana taraf olduğu; tehlikeli atıkların sınır ötesi taşınmasını ve bertaraf edilmesini kontrol altına almak amacıyla oluşturulan Basel Anlaşması’na göre, eski gemiler resmen toksik atıktır, yani canlılar için zehirli olan, istenmeyen kimyasalları barındırmaktadır. Gemilerin ithalatı devletin ilgili kurumlarının iznine bağlanmıştır. İngiltere ülke dışına geri dönüşüm için gönderdiği gemilerde tehlikeli atıkların neler olduğunu miktarlarıyla birlikte belgelediğini; söküm işini üstlenen şirketten geminin, işçi sağlığı ve güvenliği ile çevresel standartlara uyumlu olarak söküldüğüne dair 'fotoğraflı kanıtlar' istediğini belirtiliyor. Ama İzmir Yaşam Alanları olarak biz bunların lafta kaldığını Aliağa’daki mevcut koşulların bunu sağlamasının mümkün olmadığını biliyoruz. İzmir Yaşam Alanları olarak diyoruz ki, doğaya yaşam alanlarımıza verilen tahribatın para ile ölçülebilecek karşılığı yok. Yaşamak ve var olmak her canlının doğal hakkıdır. Gemileri kim kullandıysa onlar söksün. Aliağa da bulunan 22 gemi söküm tesisinin tümü hemen kapatılsın.”

GEMİ HAKKINDA

HMS Bristol, 1973 yılında İngiliz Kraliyet Donanması’na katıldı. Falkland Savaşı’nda görev aldı. Soğuk Savaş döneminde NATO tatbikatlarında kullanıldı. Son yıllarında eğitim gemisi olarak kullanıldı ve 2020’de hizmet dışı bırakıldı. İngiltere’de bir grup yurttaş, Bristol’ün korunarak müzeye dönüştürülmesi için kampanya başlattı. 11 binden fazla imza toplandı. Ancak bu çağrıya kulak verilmedi. Gemi, kapalı bir ihale ile olduğu gibi satıldı ve rotası, bir kez daha Aliağa oldu.