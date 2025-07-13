Aliağa’da otluk alanda yangın

İzmir’in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Edinilen bilgiye göre, Hacı Ömerli Mahallesi ile Çaltılıdere Mahallesi arasındaki Mersinlik mevkiinde otluk alanda yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Aliağa Belediyesi’ne ait su tankerleri ile iş makineleri bölgeye sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor.