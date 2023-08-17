Aliağa’daki orman yangını kontrol altında

İzmir’in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.45 sıralarında Kapıkaya Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine adrese, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi.

İlk müdahalenin 14.05’de yapıldığı yangın, 14.38’de kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.