Aliağa’daki orman yangınında 4 saat geride kaldı: müdahale sürüyor, bir kişi gözaltında

İzmir’in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi’nde sanayi tesislerinde çöplerin yakılmasıyla başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçrayan yangında 4 saat geride kaldı. Yangına müdahale sürerken, yangına neden olduğu ileri sürülen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yangın, bugün saat 18.55’te Bozköy Mahallesi sanayi tesisleri mevkisinde başladı. Yakılan çöplerin neden olduğu yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahale saat 19.00’da yapıldı. Bölgede yangın söndürme çalışmaları Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir İtfaiyesi, AFAD, UMKE ve ilçe belediyelerin ekiplerince sürdürülüyor.

Yangının çıktığı bölgeye yakın konumda bulunan Kuzey Ege Otoyolu üzerindeki Yeni Foça istikameti bağlantı kolu, güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Trafik akışı geçici olarak Aliağa yönüne yönlendirildi.

Yangına sebebiyet verdiği öne sürülen şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheli hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yangına ilişkin vatandaşların yardımlarına ilişkin yazılı açıklamada bulunan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "Bozköy’de başlayıp tekrar Ilıpınar yönüne ilerleyen yangınla ilgili olarak; ayran, su, kumanya, el feneri, pil ve maske desteğinde bulunmak isteyen vatandaşlarımız, yardımlarını Eski Bağarası Meydanı’na bırakabilirler. Lütfen yangın alanına gitmeyiniz. Ekiplerimiz alanda çalışmalarını sürdürmektedir. Desteğiniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.