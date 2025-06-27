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Aliağa’daki orman yangıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde dün sanayi bölgesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Güncel
  • 27.06.2025 21:49
  • Giriş: 27.06.2025 21:49
  • Güncelleme: 27.06.2025 21:51
Kaynak: İHA
Aliağa’daki orman yangıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

İzmir’in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi sanayi tesisleri mevkisinde başlayan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana yayılmış, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınabilmişti.

Yangının çıkış nedeni üzerine yürütülen çalışmalar sonucu jandarma ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen M.E. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından M.E., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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