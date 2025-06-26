Aliağa’daki yangın Foça’ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi



Aliağa’nın Horozgediği Mahallesi’nde saat 12.36’da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlerin kontrol altına alınması için 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve su tankeri, 6 dozer, 2 iş makinesi, 6 TOMA, 112 acil sağlık ekipleri, emniyet ekipleri, jandarma ekipleri, itfaiye ekipleri, 450 personel müdahale sürdürdü.

BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi’ne kadar genişledi. Ilıpınar Mahallesi’ndeki bazı evlerde ikamet edenler, tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.