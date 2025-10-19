Aliağa’yı kirletecek bir proje daha

Mahir KANAAT

İzmir’in Aliağa ilçesi, yıllardır süregelen çevre tartışmalarına bir yenisini ekliyor. Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal A.Ş., Bozköy ve Çakmaklı mahalleleri arasında “Cüruf Geri Kazanım ve Ara Depolama Tesisi” kurmak üzere harekete geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise projenin çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında 6 Kasım’da halkın katılım toplantısının yapılacağını duyurdu.

Aliağa, son yıllarda çevre ve yaşam alanlarını tehdit eden sanayi yatırımlarının merkezi haline geldi. Termik santral, gemi söküm tesisleri ve atık depolama alanlarından sonra şimdi de Habaş’ın yeni cüruf tesisi gündemde. Şirket, tesiste yalnızca kendi üretiminden çıkan atıkları işleyeceğini savunuyor.

Projenin ÇED dosyasına göre; tesisin günlük kapasitesi 4 bin ton, yani yılda yaklaşık 1,2 milyon ton cüruf işlenecek. Proje sahası “orman alanı” içerisinde yer alıyor ve alan, Horozgediği Mahallesi’ne yalnızca 1.950 metre mesafede bulunuyor.

Öte yandan, Habaş’ın aynı bölgede kurmak istediği başka bir tesis de halkın tepkisine neden olmuş ve yargıya taşınmıştı.