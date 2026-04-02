Alican Uludağ AYM'ye başvurdu: Zincirleme hak ihlali

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan ve 20 Şubat'tan beri cezaevinde bulunan gazeteci Alican Uludağ, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Uludağ'ın çalıştığı kurum DW Türkçe'de yer alan habere göre başvuruda, tutuklama sürecinin "zincirleme" şekilde birden fazla temel hakkı ihlal ettiği savunuldu.

Başvuruda, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiği belirtildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili olmadığına da işaret edildi.

Başvuruda, tutuklama için gerekli olan kanuni şartların oluşmadığı, tutuklamanın ölçülülük ilkesine aykırı olduğu ve basın özgürlüğünü ihlal ettiği belirtilerek Uludağ'ın tahliyesi talep edildi.

NE OLMUŞTU?

DW Türkçe muhabiri Uludağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 19 Şubat’ta saatlerinde Ankara’daki evinden gözaltına alınarak İstanbul’a getirilmişti.

Uludağ'a, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları yöneltilmişti.

Savcılıkta ifade veren Uludağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmıştı.

Gazeteci Alican Uludağ, mahkemedeki ifadesinde, "Çocuklarımın gözyaşlarını arkada bırakarak buraya getirildim. Gazetecilik uğruna bedel ödemem isteniyorsa hazırım. Savcılığın iddialarındaki hiçbir paylaşımın suç unsuru olmadığını, tamamen eleştiri olduğunu kendisi de gayet iyi biliyor. Bugüne kadar bu paylaşımlarla ilgili ne Cumhurbaşkanı'ndan ne de avukatlarından şikayette bulunulmadı" demişti.