Alican Uludağ: Savunma ve adil yargılanma hakkım ihlal ediliyor!

Tutuklu gazeteci Alican Uludağ, 21 Mayıs’ta görülecek ilk duruşmada hakim karşısına çıkacak.

Alican Uludağ, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret”, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçlamalarıyla yargılanacak.

Alican Uludağ, "Alican’ın Arkadaşları" hesabından paylaşılan açıklamasında, Ankara’ya sevk edilmek için Adalet Bakanlığı’na dilekçe verdiğini ancak halen yanıt gelmediğini belirtti.

Uludağ, mesajında, "İstanbul’daki mahkeme, dosyamın İstanbul’da açılmasına yetkisizlik kararı vererek, tutuklanma sürecimin hukuka aykırı olduğunu ve kararın yetkisiz bir savcı ile hâkim tarafından verildiğini ortaya koydu. Dosyam Ankara’ya gönderildi ama ben İstanbul’da kaldım. 67 gündür tutukluyum. 67 gündür İstanbul’da, evimden 550 km uzakta Silivri Cezaevi’nde sürgündeyim. 26 Şubat’tan beri tek kişilik hücredeyim. Ankara’ya sevk edilmek için Adalet Bakanlığı’na dilekçe verdim, halen ses yok" ifadelerini kullandı.

"GİZLİ SANIK UYGULAMASI YAPILMAK İSTENİYOR"

"Bu da yetmezmiş gibi, Ankara’daki mahkeme duruşmaya Silivri’den SEGBİS yoluyla bağlanmama karar verdi" diyen Uludağ, şöyle devam etti: "Mahkeme, 16 yıldır muhabir olarak çalıştığım Ankara Adliyesi’nde savunmamı mahkeme huzurunda yapmamı istemiyor. Bu gizlilik neden? 20 Şubat’ta Çağlayan Adliyesi’nde herkesten saklı savcıya ve hâkimliğe çıkarılarak tutuklandım. Şimdi yargılama aşamasında da 'gizli sanık' uygulaması yapılmak isteniyor. Savunma ve adil yargılanma hakkım ihlal ediliyor."

"GERÇEĞE AYKIRI BİR TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ"

"Hâkimin yüzünü görmeden yargılama mı olur? Bu uygulamaya son verilmeli" tepkisini gösteren Uludağ, şunları kaydettİ: "Öte yandan mahkeme yine tutukluluk halimin devamına karar verdi. Gerekçelerden biri, kaçma şüphesi. Hâkim buna dair “somut olgular var” diyor. Hangi somut olgu? Ben ısrarla Ankara’ya dönmek isterken, hâkim “kaçar” diyor. Böyle gerçeğe aykırı bir tutuklama gerekçesi olamaz. Beni bıraksanız, döneceğim yer gazetecilik yapmak için Ankara Adliyesi’nin basın odası olur."