Alihan Gümüş Manisa FK’da

Manisa Futbol Kulübü, 17 yaşındaki forvet oyuncusu Alihan Gümüş’ü kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Sakaryaspor’dan 17 yaşındaki forvet oyuncusu Alihan Gümüş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

U18 Milli Takımı’nın da formasını giyen Alihan’ın imza törenine İdari Direktör Nderim Nexhipi katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Alihan Gümüş, “Manisa Futbol Kulübü’nün bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışıp takımımla birlikte hedeflerimize ulaşmak istiyorum” dedi.

Alihan Gümüş’ün U-18 Milli Takımı’nda forma giydiğini ifade eden İdari Direktör Nderim Nexhipi ise “Alihan Gümüş, genç ve yetenekli bir isim. Gelecek vadeden oyuncular arasında. U-18 Milli Takımı’nda da forma giyiyor. Manisa Futbol Kulübü formasıyla çok çalışıp başarılı olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.