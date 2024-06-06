ALİKEV, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti
ALİKEV, yerel seçimlerde kazanan belediyelere ziyaretini sürdürüyor. Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu olmak üzere çok sayıda belediyeyi ziyaret ederek vakıf yöneticileri, Hatay ve İstanbul’daki faaliyetlerini anlattı, yerel yönetimlerle yapılabilecek iş birliklerini konuştu.
Gezi Direnişi sırasında katledilen Ali İsmail Korkmaz adına kurulan ALİKEV'in yöneticileri, yerel seçimlerde kazanan belediyelere yönelik ziyaretlerine devam ediyor.
ALİKEV, bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ekrem İmamoğlu'nu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’i ziyaret etti.
Ziyarete, ALİKEV Yönetim Kurulu Başkanı Emel Korkmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri ve vakıf çalışanları katıldı.
Görüşmelerde, Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nın Hatay ve İstanbul'daki faaliyetleri anlatıldı. Yerelde gençlerin katılımı için yönetici ve çalışanlarla yürütülebilecek iş birlikleri konuşuldu.
Ayrıca ALİKEV'in de yönetim kurulu üyesi olduğu Gençlik Örgütleri Forumu koordinasyonunda yürütülen "Kaç Genç Var?" kampanyası hakkında bilgilendirme yapıldı.