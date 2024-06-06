ALİKEV, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti

ALİKEV, yerel seçimlerde kazanan belediyelere ziyaretini sürdürüyor. Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu olmak üzere çok sayıda belediyeyi ziyaret ederek vakıf yöneticileri, Hatay ve İstanbul’daki faaliyetlerini anlattı, yerel yönetimlerle yapılabilecek iş birliklerini konuştu.

Güncel 06.06.2024 14:31 Giriş: 06.06.2024 14:31

Güncelleme: 06.06.2024 14:42 Kaynak: Haber Merkezi

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