"Alıkonulan araç" satışlarında yeni düzenleme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi kapsamında yapılan değişiklikle, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satış usulünün düzenleneceğini bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek kanunlaştığı hatırlatıldı.

6 AY İÇİNDE TESLİM ALINMAYAN ARAÇLARI KAPSIYOR

Açıklamada, değişiklikler kapsamında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ek 14'üncü maddesinin mevcut birinci fıkrasına göre, trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulünde düzenlemelere gidildiği belirtildi.

Yeni düzenlemeye dair açıklamada bulunan Bakan Tunç, "Karayolları Trafik Kanunu uyarınca trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satış usulü kolaylaştırılacak. Ayrıca bu araçların satışından elde edilen tutarın hak sahiplerine ödenmesi, hak sahiplerine ödenememesi halinde ise yine hak sahiplerine ödenmesi amacıyla muhafaza edilmesi sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Tunç, "Bu düzenlemeye ilişkin Bakanlığımızca yayımlanan tebliğ kapsamındaki uygulamayla şu ana kadar 15 bin 259 aracın tasfiyesi tamamlandı, 4 bin 14 aracın ise tasfiye süreci devam ediyor. Yapılan değişiklikle bu süreç daha da kolaylaşacak." değerlendirmesinde bulundu.