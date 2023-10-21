Alıkoydukları kişinin parasını gasbettiler

Çorum’da alıkoydukları A.K.’nin (55) parasını gasbeden 3 kişi, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Kent merkezinde A.K.’yi alıkoyan İ.Ç. (36), İ.B. (21) ve F.Ç. (31), onu TOKİ konutları bölgesine götürdü. Burada A.K.’nin başına silah dayayıp parasını gasbeden ve telefonunu kıran şüpheliler kaçtı. A.K.’nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Polisin şüpheliler üzerine yaptığı aramada, 1 adet 7,65 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 11 adet 7,65 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından 'Hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Kasten yaralama’ ve ‘Tehdit' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.