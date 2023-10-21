Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Alıkoydukları kişiyi gasp eden 3 kişi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 21.10.2023 10:09
  • Giriş: 21.10.2023 10:09
  • Güncelleme: 21.10.2023 10:09
Kaynak: İHA
Alıkoydukları kişiyi gasp eden 3 kişi yakalandı

Çorum’da alıkoydukları kişi gasp eden 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İ.Ç. (36), İ.B. (21) ve F.Ç. (31) zorla alıkoydukları A.K.’yi (55) Devane civarına götürdü.

Burada A.K’nin başına silah dayayarak parasını gasp eden ve telefonunu kıran zanlılar olay yerinden ayrıldı.

A.K.’nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı. 

Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edildi. 

BirGün'e Abone Ol

 

 

 