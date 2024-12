Alım gücü artışı 2025 dileği oldu

Aksaray’da yaşayan yurttaşlar, 2024 yılını değerlendirirken, 2025 yılından beklentilerini anlattı. 80 yaşındaki Mustafa Özmen, şunları söyledi:

“Kocadık, 80 yaşındayım. Ekonomi sıkıntı. 12 bin TL ile adam geçinir mi? Ekonomik sıkıntılarının atılmasını beklerim. Memleketin düzelmesi bekliyoruz. Her şey aldı başını gidiyor. Akşamdan bir fiyat, sabaha bir fiyat. Akşama bir fiyat daha haftada beş defa zam geliyor. Her şey başıboş, bozuldu gidiyor. Herkes geçinir, et yemezsen, tatlı yemezsen geçinirsin. İnsan gibi kim yaşıyor? Türkiye’de yüzde 10’luk kesim insan gibi yaşar, yüzde 90’ı perişan. Yaşıyor ama nasıl yaşıyoruz? Nasıl yaşadığını biliyor musun sen?”