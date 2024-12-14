Alım gücü azaldı, kuruyemiş de lüks oldu

Elazığ'da kuruyemiş satan bir esnaf, eskiden kiloyla sattıkları ürünleri şimdi gramla sattıklarını söyledi. Esnaf İrfan Açıkoğlu, "Kuruyemiş lükse girmeye başladı. İnsanlar temel ihtiyaçlarını almaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Kuruyemişin artık lüks tüketime girdiğini, insanların temel gıdaya öncelik verdiklerini söyleyen Açıkoğlu şunları kaydetti:

''Gün geçtikçe ekonomi biraz daha zorlaşıyor. Zorlaştıkça da insanların alım gücü düşüyor. Düştükçe eskiden gelip de 1 kilo çerez alan yarım kiloya daha da kısmaya başladılar. 250 grama kadar düşüyor. O da geçim sıkıntısı ve alım gücüyle alakalı bir durum. Bu durum bizi de etkiliyor. Biz de bir ürün alıyoruz. Bunu normalde bir haftada satacağımıza, aksıyor 2 haftada satabiliyoruz. Bu da bizim ödemelerimizde sıkıntı yaratıyor. Bir nevi zincirleme hepsi. Birbirleriyle bağlantılı. Ondan dolayı biz de sıkıntılıyız. Kuruyemiş bir nevi lükse girmeye başladı yavaş yavaş. İnsanlar temel ihtiyaçlarını almaya çalışıyorlar. Et, yağ, çay, şeker. Bu gibi temel unsurları alıyorlar. Çok nadir artık. Eskiden insanlar misafirliğe gittikleri zaman karışık çerez getirirlerdi. Muhabbet olurdu. Şimdi çay yanında bisküvi ya vardır ya yoktur. Çoğu insan çerezden geçmiş. Kesinlikle bizim için çok zor. Çok zorlanıyoruz.''

''ALIM GÜCÜ AZALDI''

Esnaf Suat Akbaş da kuruyemiş fiyatlarının yılbaşından sonra daha da artacağını söyledi. İnsanların alım gücünün düşmesinden dolayı kendilerinin de zora düştüğünü belirten Akbaş, artık malzeme bulmakta bile zorlandıklarını belirterek şunları kaydetti:

''İnsanlar kuruyemiş alıyor. Alıyor da nasıl? Önceden kiloyla alıyorlardı. Şimdi yarım kilo, 250 grama düştü. Bu gidişle de daha da düşer. Çoğu zaman millet yiyemeyecek de. Fiyatlar yükseldikçe milletin alım gücü azaldı. Kuruyemişte en ağırlıklı gidenler leblebi, çekirdek, fındık, fıstık.Yer fıstığı gidiyor.Badem şekeri satıyoruz. Önceden kilo ile satıyorduk. Şimdi 250 grama kadar düştü. Fiyatlar arttı, milletin alım gücü azaldı. Şeker, bademi fındık fiyatları acayip arttı. Düşünün Antep fıstığı 700-800 lira oldu. Bizim fiyatlarımız da arttı. Kiramız arttı. Elektrik, su, işçilik artıyor. Maliyetler yükseliyor. Malzeme bulamıyoruz. Bunun sebebini ben de bilmiyorum, niçin artıyor? Esnaftan mı? Toptancıdan mı? Üreticiden mi? Fiyatlar daha da artacak yıl başından sonra..''

Mustafa Aksoy isimli bir yurttaş ise insanların kiloyla alma şanslarının kalmadığını, fındığın kilosunun 450 lira olduğunu belirterek ''Kuruyemiş pahalı. Kimse kiloyla alamaz. Kuruyemiş bir şey değil. Fazla bir ihtiyaç değil. Pahalı diye almıyorlar. Şimdi herkes başka ihtiyaçlarını alıyor. Ben leblebi aldım. Fındık 450 liradır. Alma imkanı yok'' diye konuştu.