Alım gücü eridi: Emekliden seyyanen zam talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "Emeklilerimizin 12 bin 500 TL olan aylıklarının alım gücü, geçen dört ay içinde TÜİK’e göre bin 506 TL, ENAG’a göre 2 bin 734 TL ve İTO’ya göre de bin 770 TL erime yaşamıştır" dedi.

TÜED Başkanı Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerinden yola çıkarak emekli aylıklarının eridiğini vurguladı.

"BEKLENTİMİZ ACİL VE DENGELİ BİR SEYYANEN ZAM"

"TÜİK’in ekim ayı TÜFE hesaplaması yine bizleri şaşırtmadı. İTO, temmuz-ekim aralığında ücretliler geçinme endeksine göre yüzde 14,16 artış, ENAG ise yüzde 21,87 artış hesaplarken TÜİK bu dönem için yüzde 12,08 hesaplama yapmıştır" ifadelerini kullanan Ergün, seyyanen zam talep ettiği açıklamasında şunları kaydetti:

"İşte tam da bu yüzden TÜİK, artık emeklilerin ve çalışanların güvenmediği bir kuruma dönüşmüştür. İşçi, memur ve emekliler olmak üzere yaklaşık 42 milyon insanımızın maaş zamları TÜİK rakamlarına göre belirlenmektedir ancak bu kesim ne yazık ki TÜİK’e olan güvenini tamamen kaybetmiştir. Emeklilerimizin 12 bin 500 TL olan aylıklarının alım gücü, geçen dört ay içinde TÜİK’e göre 1506 TL, ENAG’a göre 2 bin 734 TL ve İTO’ya göre de 1770 TL erime yaşamıştır. TÜİK’in, emeklinin zamlarını küçülten bir hesaplama yerine çarşı-pazarla ters düşmeyen bir hesaplama yapmasını ve ortalama fiyatları internet sitesinde yeniden yayınlamasını bekliyoruz. İçerisinde ne gibi ürünlerin olduğunu bilmediğimiz bir sepete göre TÜFE hesabı yapılmasını samimi ve dürüst bir yaklaşım olarak görmemiz mümkün değildir. Enflasyon baskısı altında ezilen alım gücünün yeniden sağlanması için emekli aylıklarına ivedilikle ocak ayı beklenmeden suni teneffüs yerine geçecek bir seyyanen zam yapılması öncelikli talebimizdir. 2024, ‘emekliler yılı’ ancak böyle bir müjdeyle taçlandırılarak sonlandırılabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve parlamentomuzdan beklentimiz acil ve dengeli bir seyyanen zamdır."