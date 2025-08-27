Alın teri patrona kaynak değil, işçiye güvence olmalı

Haber Merkezi

İŞKUR verilerine göre yılın ilk 7 ayında 860 binden fazla kişi işsizlik ödeneğine başvurdu ancak bunların yalnızca yarısı ödeme alabildi. Fon kaynaklarının işsiz yerine işverene aktarılması ise dikkat çekti. İşverenlere 7 ayda işsizlerden 5,2 milyar TL fazla ödeme yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, İŞKUR’un 2025 yılının ilk yarısına ait verilerini değerlendirerek, “Kur Korumalı Mevduat için 2 trilyon 460 milyar lirayı gözünü kırpmadan yakan iktidar, 10 bin 323 liralık işsizlik ödeneğini 444 bin 441 kişiye çok gördü.

İşsizlik Sigortası Fonu’nun amacı dışında kullanılması hem işsizleri hem çalışanları cezalandıran bir düzene dönüştü” dedi. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işsizlere yılın ilk 7 ayında toplam 43 milyar 774 milyon TL ödenirken aynı dönemde işverenlere aktarılan tutar 48 milyar 994 milyon TL’ye ulaştı. İşverenler, işsizlerden 5,2 milyar TL daha fazla destek aldı.

Taşcıer, “İşsizlik Fonu’ndan patronlara milyarlarca lira akıtılıyor ama istihdamda artış yok, işsizlik rekor kırıyor. En çarpıcı tablo genç işsizlikte. Yılın ilk 6 ayında 25-29 yaş aralığında 188 bin 607 genç, işsizlik ödeneğine başvurmak zorunda kaldı. Başvuranların yüzde 58’i bu haktan faydalanamadı. Yani sokaktaki 25-29 yaş grubundaki işsiz her 5 gençten 3’ü devletin sosyal koruma kalkanından mahrum kaldı" diyerek "İşçinin alın terinden kesilen paralar patronlara değil, işsizlere gitmelidir" çağrısı yaptı.