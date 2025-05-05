‘Alın terini küçümsemeyin’

Emek Servisi

Yükseköğretim Kurulu, üniversitelere gönderdiği bir yazıda, işçi statüsündeki kamu çalışanlarının, memur statüsündeki çalışanların amiri olamayacağı görüşünü verdi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar tepki gösterdi: “Emeğe yönelik bu küçümseyici anlayışı kabul etmiyoruz. İşçinin yöneticilik yapamayacağına dair ne Anayasamızda ne yasalarımızda bir engel vardır. Tersine, kamu görevlerinin liyakat esasına göre yürütülmesi gerektiği belirtilmiştir. Eşitlik ilkesini zedeleyen bir yaklaşımdır.”