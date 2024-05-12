Alina Boz'dan "Galatasaray'a küfür etti" iddiasına ilişkin açıklama

Oyuncu Alina Boz, 'Aşkın Olayım' şarkısını söylerken Galatasaray'a küfür ettiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Boz, "Söz konusu videoda yalnızca sevdiğim bir şarkının sözlerini seslendirmiş olup, başkaca küfür vb. herhangi bir söz söylemedim" dedi.

Oyuncu Alina Boz, Galatasaray'ın forveti Mauro Icardi ile özdeşleşen şarkısı 'Aşkın Olayım'ı söylerken küfür ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Boz'un küfür ettiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Galatasaraylı taraftarlar, Boz'a tepki gösterdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Boz, videoda küfür edenin kendisi olmadığını söyledi.

Alina Boz, şunları söyledi:

"Dün kayda alınan ve iznim olmadan paylaşılan videoda küfür içerikli sözleri benim söylemediğim açıkça belli olmaktadır. Konuyu bende üzüntüyle takip etmekteyim. Söz konusu videoda yalnızca sevdiğim bir şarkının sözlerini seslendirmiş olup, başkaca küfür vb. herhangi bir söz söylemedim. Beni tanıyan kişiler, bu tarz micazım olmadığını da bilirler.

Videoyu iznim olmadan çeken, sosyal medya hesaplarında paylaşan, ayrıca onur, şeref ve saygınlığıma saldırı niteliği taşıyan, hakaret içerikli yorumlarda bulunan kişiler hakkında şahsi kişilik haklarımı savunmak için TCK'nın 125. maddesinde düzenlenen 'Hakaret' suçu uyarınca avukatım aracılığıyla adli sürecin başlamasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet hakkımı kullanacağımı belirtmek isterim. Bu asılsız iftirayla gündeme gelmiş olmaktan dolayı üzgünüm."