‘Alınan’ meşruiyet ülkeye giremedi

Politika Servisi

TBMM dün 70 günlük tatilin ardından açıldı. Meclis’in açılmasına ilişkin gerçekleşen özel oturuma CHP, TİP ve EMEP katılmadı. İYİ Parti ve DEM Parti grupları da AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gelişi sırasında ayağa kalktı ancak alkışlamadı.

Açılışa Erdoğan’ın ve tek adam rejiminin meşruiyetini yitirdiği değerlendirmeleri damga vurdu. Oturumda konuşan Erdoğan da sık sık meşru olduklarını kanıtlamaya çalıştı.

Oturuma katılmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çalışma ofisi haline getirilen eski İstanbul İl Başkanlığı binası önünde açıklamalarda bulundu.

Özel, “Biz geçen sene Meclis açılışında saygı gereği Cumhurbaşkanı'nı ayakta karşıladık. Cumhurbaşkanı, tarafsızlığına ilişkin doğru bir tavır takınmadı ve giderken ayağa kalkmadık. Şu an CHP'nin Türkiye'de 18 belediye başkanının cezaevlerinde tutulduğu, kongrelere maalesef haciz memurlarıyla idarenin haczedilmeye gittiği bir süreç yaşanıyor. İddianame yok, arkadaşlarımız hücredeler" dedi.

Erdoğan'ın Trump ile görüşmesine de değinen Özgür Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Operasyonlar bir merkezden yönetilirken 1 Ekim geldi, CHP ne yapsın? CHP gitsin ve Erdoğan'a makamından dolayı saygı mı göstersin? Onu ne oturarak ne ayakta karşılamamızı gerektirecek ne yaptı? Artık bu görevini meşru görmememiz için her şeyi yaptı. Trump'tan meşruiyet dilenenlere bizim meşruiyet kazandırmamızı kimse beklemesin. Bu millet kavgayı sevmez ama insanların evine birileri zorla girmeye çalışıyorsa herkes evini, namusunu korur. Meclis çalışmalarına yarından itibaren devam edeceğiz."

KORKAN BİR İKTİDAR VAR

Eski TBMM Başkanı AKP'li Bülent Arınç'ın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması gerektiğini söylemesini ve Genel Kurul'a katılmama kararı için CHP yönetimini eleştirmesini değerlendiren Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Bülent Arınç'ın, önceki dönem Meclis Başkanı olmanın verdiği refleksle yaptığı değerlendirmeleri saygıyla karşılıyorum. Ben bütün süreci kendisine de özetledim. Zaten Ekrem İmamoğlu kaçacaksa bırak kaçsın sayın Erdoğan sen kurtulursun. Senin korkun zaten İmamoğlu'nun burada kalıp seni yenmesi. Kendisinden korkmuyorlarsa tutuksuz yargılansın. İmamoğlu'ndan ve CHP'den çok korkan bir iktidarla karşı karşıyayız. Cumhur İttifakı'nın durumu ortada."

KAAN tartışmasına da değinen Özgür Özel, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

"Erdoğan, 'Hamas kurtuluş örgütüdür' diyordu ama desteklediği planda Hamas'ın teslim olması isteniyor. O zaman se

n Filistin'in kurtuluş umutlarını mı Trump'a teslim ettin? KAAN konusunda meseleyi bilen biziz, ne açıkladıysa doğru çıktı. Ben TUSAŞ'ı ziyaret ettiğimde zaten bir uçağa iki motor gerektiğini, bundan sonrası için CAATSA yaptırımlarının kalkması gerektiğini söylediler. AKP’li arkadaşlar kendi propagandalarına öyle inanmışlar ki 2028'de KAAN'ın yerli uçakla uçacağına inananlar var. Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN Türkiye'de yapılacak motorla da uçacak bir gün."

Yeni yasama yılının açılış konuşmasını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti'ye teşekkür etti.

MEŞRU DEĞİLLER

Erdoğan da ilk kez ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın tepki çeken ‘meşruiyet’ açıklamasına yanıt verdi. Halkın iktidara karşı yükselen tepkilerini göz ardı eden Erdoğan, "Türkiye’de tek bir meşruiyet kaynağı vardır; o da aziz milletimizin tertemiz iradesidir" dedi.

Muhalefetin meclis açılışına katılmamasını eleştiren Erdoğan, “Milletimiz Cumhurbaşkanlığında şahsımıza, mecliste sizlere 5 yıllık yetki vermiştir. Aziz milletimizden sandıkta aldığımız bu yetkiyi inşallah sonuna kadar en güzel verimli şekilde kullanacağız." diye konuştu. Öte yandan ABD politikalarına tam teslimiyet içerisinde olan iktidarlarının bölgede üstlendiği rolün İsrail’in önünü açtığı gerçeğine karşı Erdoğan Filistin’in yanında durduklarını söyledi.İsrail ile ticaretin sürdüğünü kabul etmeyen Erdoğan, “İsrail'le ticareti bundan bir buçuk yıl önce keserek çok sayıda adımla Gazzeli kardeşlerimizin yanında durduk” dedi.

KOMİSYON VURGUSU

Erdoğan, çözüm sürecine ilişkin Bahçeli ve DEM Parti’ye teşekkürünün yanı sıra komisyonun çalışmalara devam edeceğini de vurguladı. “Komisyonda dile getirilen önerilerin istişare ve uzlaşma neticesinde hayata geçirilmesi bir sonraki aşamayı teşkil edecektir” ifadelerini kullandı.

MEZHEPÇİ SÖYLEMLER

Suriye’nin bütünlüğünü savunduklarını iddia eden Erdoğan mezhepçi söylemlerini ise sürdürdü. Erdoğan, “Türk, Kürt, Arap İttifakı coğrafyanın barışını, huzurunu, kalkınmasını, refahını birlikte temin ve tahkim edecektir. Buna tüm kalbimizle inanıyoruz” dedi.

MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM

Öte yandan Meclis açılışına katılmayan EMEP, yaptığı açıklamada iktidarın Meclis’i arka bahçesi haline getirdiğini vurguladı. Açıklamada, “798 kanun teklifi verildi, 32’si kabul edildi, 901 saat çalıştık, 37 bin sayfa tutanak tuttuk” diyerek övündü. Oysa Cumhur İttifakı’nın çoğunluk sağladığı Meclis’te kimin çıkarına el kaldırıp indirildiğini anlamak için tutanak sayfalarına bakmaya gerek yok; işçi ve emekçilerin her geçen gün daha katlanılmaz hale gelen yaşam ve çalışma koşulları bu gerçeği fazlasıyla gösteriyor.” denildi. Açıklamada, "Saray rejimine karşı ekmek, barış, özgürlük için örgütlü, birleşik mücadeleyi yükseltelim” ifadeleri yer aldı.

ŞOV ALANI DEĞİL

Açılışa katılmayan TİP, Silivri’de tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay’ı ziyaret etti. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Bugün simgesel bir eylem yapıyoruz. O tek adamın şov alanına çevirmek istediği TBMM’nin asli işlevini hatırlatıyoruz. TBMM, Tayyip Erdoğan’ın şov mekanı değildir. TBMM, Saray’dan bu ülkeyi yönetenlerin gelip yalanlar söyleyecekleri yer değildir" dedi.

MİNİ ZİRVE YAPTILAR

TBMM'de yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla düzenlenen özel oturumun ardından Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da katıldığı bir "mini zirve" yapıldı. Yaklaşık yarım saat süren zirvenin ardından konuşan Erdoğan "Samimi bir havada görüşmemizi yaptık, sağ olsun liderlerle beraber" ifadesini kullandı.