Alınmayan iş önlemleri işçileri hayattan koparıyor

Emek Servisi

Alınmayan iş güvenliği önlemleri nedeniyle ülkenin dört bir yanından işçi kazası ve ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Dün, Antep'in Şahinbey ilçesinde Cihan Nakış İş Merkezi’nde yaşanan iş cinayetinde 17 yaşındaki bir çocuk işçi hayatını kaybetti. Tekstilkent Mahallesi’ndeki Cihan Nakış İş Merkezi’nde yaşanan olayda 17 yaşındaki çocuk işçi Yusuf E., yük taşırken asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Bir diğer haber Çorum'dan geldi. Tamir edilen otomobil aniden alev aldı, biri çocuk, diğeri genç olan üç işçi yaralandı. Olay, Çorum Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sırasında 16 yaşındaki çocuk işçi Y.N., 45 yaşındaki Ali Ö., ve 19 yaşındaki genç işçi D.K.'nin yaralandığı kaydedildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Samsun’un Canik ilçesinde boya yaparken belindeki halat kopan boyacı Ferhat E., 3. kattan düşerek ağır yaralandı. Beline bağladığı halatın kopması sonucu 3’üncü kattan düşen 50 yaşındaki boyacı Ferhat E., yaralandı. Olay, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Yaralı işçi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ferhat E.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.