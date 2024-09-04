Alınmayan önlemden değil, uyarıdan rahatsız

Emek Servisi

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklikleri işverene bildirdiği için işten çıkarılan Doktor Ahmet Tellioğlu’nun işverene yönelik açtığı tazminat davasını kazanmasının ardından İstanbul Tabip Odası (İTO) İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonu konuya ilişkin açıklama yaptı.

Tellioğlu, THY-OPET’te işyeri hekimi olarak çalışmaya başladıktan bir süre sonra işyerinde gerekli önlemlerinin alınmadığını tespit etmiş ve işvereni yazılı olarak uyarmıştı. Önlemlere ilişkin uyarısının ardından işten çıkarılan Tellioğlu, işverene açtığı tazminat davasını kazandı. Tellioğlu’nun da katıldığı basın açıklamasını İTO Yönetim Kurulu Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç okudu.

Açıklamada, “Hem işyeri hekiminin işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda eksiklikler tespit ettiği için çıkarıldığı hem de OSGB’lerden hizmet alan işverenlerin yaptıkları işlemler nedeniyle tazminat yükümlülüğünden kaçamayacağı mahkemece karara bağlanmış oldu. İşçi sağlığı alanını taşeronlaştıran OSGB uygulamalarına karşı mücadelemize daha güçlü olarak devam edeceğiz” denildi. Açıklamada şöyle soruldu: "Çok tehlikeli madde işi yapan bir şirkette eksiklikler tespit edildiğinde, işveren bu eksikliklerin varlığından mı korkmalıdır, yoksa bu eksiklikleri dile getiren ve görevi de bu olan işyeri hekiminden mi?"