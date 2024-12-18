Alınmayan önlemler yine iş cinayetlerine yol açtı

Emek Servisi

Alınmayan önlemler iş cinayetlerine yol açmaya devam ediyor. Sivas’ta villa inşaatında cam temizlerken düşen işçi iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Karşıyaka Mahallesi’nde villa inşaatında camları temizleyen 44 yaşındaki N.E., 5 metreden boş havuza düştü.

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan N.E, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan Manisa Turgutlu’da, bir tarım fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsünün TIR’a arkadan çarptığı kazada 2’si ağır 22 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumu ağır olduğu öğrenilirken, yolun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.