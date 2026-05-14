Alişan Karahan'ın 'Askıda Ekmek' adlı kitabı yayımlandı

Alişan Karahan'ın 'Askıda Ekmek' adlı kitabı Tunç Yayıncılık etiketiyle okurlarıyla buluştu.

Alişan Karahan'ın daha önce öykü, şiir, roman, anı ve anı belgesel türlerinde yazdığı kitaplar ise şunlar: Bedo'nun Düşü, Birliktelik Gidenlerin Ardından, Sütteki Zehir, Dün Bugün Yarın, Benim İnsanlarımın Yol Hikayeleri, Bakır Tencerelerdeki Sihirli arılar, İnsansız Dünya, Bir Zamanlar Ceyhan, Yola Çıkış Sadiye Cumhuriyeti, Hozan Tilkisi.

Oyuncu yazar Ercan Kesal, Alişan Karahan’ın 'Askıda Ekmek' adlı kitabının arka sayfasında eseri şöyle değerlendiriyor:

"Askıda Ekmek dostum Alişan Karahan’ın içten, samimi ve derinlikli gözleminin sonucunda ortaya çıkan yazılardan oluşuyor. Tüm edebi metinler, tür olarak sürekli birbirleriyle alışveriş halindedirler. Aynı metnin içerisinde senaryo, roman, ve şiir tekniklerini kullanmak mümkündür. Askıda Ekmek bunları görebileceğimiz bir eser.

İnsanın çocukluğu, altın çağıdır. Geriye dönüp baktığınızda en saf, en masum ve en az kirlenmiş yıllarımız çocukluğumuzdur. Çocukluk yılları, zannedildiğinden çok daha zengin ve şaşırtıcıdır.

Çocukluğun erken yıllarında yaşananların, alınan öğütlerin ve öğrenilenlerin daha sonraki tüm yaşamı fazlasıyla belirlediği açık. Ama hayat öğrenmeler üzerine kurulu bir manzumedir ve bu ölünceye kadar da devam eder.

İnsan yaşadıkları, yazdıkları ve yaptıklarıyla müsemma olmalı. Geçmiş, çocukluk ve aile kişiliği belirleyen en önemli unsurlardır. Kuşkusuz Alişan Karahan’ın da en çok beslendiği yıllar kendi çocukluğu olmuş.

Günceli de ihmal etmemiş Karahan. İlham veren, duyarlı ve umutlu hikâyeler anlatıyor. Kulak verelim!"