Alışın, buradayız ve burada olacağız!

Haber Merkezi

LGBTİ+’lar, ülkede AKP iktidarıyla birlikte her geçen gün artan homofobiye ve nefrete karşı 22’nci Onur Yürüyüşü’nü Kadıköy Bağdat Caddesi’nde gerçekleştirdi. İstanbul Valiliği tarafından “illegal gruplar” iddiasıyla Beyoğlu Taksim Meydanı’na girişler polis barikatlarıyla engellenirken yürüyüşün rotası Bağdat Caddesi’ne kırıldı.

Yürüyüşe Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD) ve SPoD Derneği gözlemci olarak katıldı. Gerçekleştirilen eylemde 32’nci İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi tarafından yapılan basın açıklamasında şunlar aktarıldı: “Tüm yolları, meydanları kapattınız. Koca bir şehirde hayatı durdunuz. Ama şunu unuttunuz; biz gerekirse taşı deler, zamanı büker yine birbirimizi buluruz. Birlikte binlerce olduğumuz yürüyüşleri, kaybettiğimiz arkadaşlarımızı, Gezi’de kaybettiğimiz yoldaşlarımızı unutmadık! Polisi kandırmaktan, bizimle uğraşmak zorunda bırakmaktan hiç bıkmadık. Alışın buradayız!”