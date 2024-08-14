Alışveriş kartı da bitti: Afetzedeye ‘esen’lik yok!

Maraş merkezli depremlerin üzerinden 18 ayı aşkın süre geçmesine rağmen depremzedeleri ortada bırakan iktidar, yaptığı yardımları ve destekleri de teker teker kesiyor.

AFAD ve Kızılay işbirliği ile depremle yerle bir olan 11 ildeki ihtiyaç sahibi depremzedelere verilen ve esnaflardan alışveriş yapılmasını sağlayan Esen Kart resmi bir açıklama yapılmadan yavaş yavaş son buluyor. Depremzedeler, şehirler ayağa kaldırılmadan yapılan tüm yardımların son bulmasına tepki gösteriyor.

3 KURUŞTA GÖZLERİ VAR

Hatay Mağaracık’taki Kasaba 2 Konteyner Kent’te hayata tutunmaya çalışan S.Ç. “Depremden 3 ay sonra bana Esen Kart çıktı. Son ödeme Mayıs ayında yapıldı. Ardından bir kuruş dahi alamadım. Konteyner kentteki başka arkadaşlarımın da yardımları kesildi. Hiç bilgi ve mesaj da gelmedi. Artık umutsuzuz. Aldığımız 3 kuruşta gözleri var. 4 bin 500 TL hane içi ihtiyacımızı görüyordu. En azından telefon faturamızı, yiyecek giderlerimizi karşılıyorduk. İş aradım bulamadım, yardım istiyoruz o da yok. Umutsuzluğa sürüklendik” dedi.Antakya Merkez’de yaşayan depremzede A.A. ise sadece 3 ay yardım alabildiğini belirterek “AFAD Hatay İl Müdürlüğü’ne gittim. Yardımın kamuda çalıştığım için kesildiğini söyledi. Evimin ağır hasarlı olduğunu ve aileme baktığımı söyledim ancak çalıştığımı belirterek yardımdan vazgeçtiler. Çalışıyoruz ama zor şartlar altındayız. Kızım depremde öldü. Torunlarıma bakıyorum. Verdikleri para ne ki bir de kesiyorlar?” diye sordu. Malatya’da bir konteyner kentte kalan depremzede kadın da şunları söyledi: “Esen Kart ilk çıktığı zaman çok mutlu olduk. Yardımlarla en azından mutfak alışverişimizi, hijyen ürünlerine ulaşırız dedik. Zaten ne kadar yatıyor ki? Yılbaşı itibarıyla 4 bin 500 oldu. Şimdi o da kesildi. Ne yapacağız? Yeme içmemizden kısacağız. Çocuklarımıza aldığımız sebzeyi meyveyi kiloyla değil, tane tane alacağız. Mutfaktan keseceğiz” diyerek isyan etti.

ŞİKÂYETLER SIRALANDI

Öte yandan ‘Kızılay’ başlığıyla ‘Şikayetvar’ platformunda da depremzede yurttaşların sorunları yer aldı:

Havva isimli bir depremzede 6 Ağustos’ta şunları yazdı: "Ben de Esen Kart kullanıyordum, bir anda kartıma el konuldu ve bilgilendirme yapılmadı. Afetzede olarak herkes gibi ben de 3 çocukla mağdur kaldım. Konu ile alakalı nereye gittiysek sonuç alamadık. Son çare buraya yazmak oldu. Umarım geri dönüş yapılır."

Cihan adlı depremzede de 4 Ağustos’ta yazdığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Adıyaman merkezde depremzede aileyiz. Kanser hastasıyım. Esen Kart’ın iptali oldu, geçim sıkıntısı yaşıyoruz ve konteyner kentte ikamet ediyoruz. Esen Kartın geri verilmesini istiyoruz, Yardımcı olursanız seviniriz."

BU DESTEKLER ARTIK YOK

AKP, depremzedelere destek olacağı sözü vermişti. Bir bir kesilen yardımlardan bazıları şunlar:

• AFAD, depremlerde yıkılan binalarda oturan ve evleri yıkılan, orta ve ağır hasar alan kiracılara yatırılan kira yardımının geçen ay itibarıyla kesildi.

• Türkiye İş Kurumu’nun afet, salgın, acil durum, sosyal kriz gibi nedenlerle işsizlerin 6 aylığına istihdam edilmesini sağlayan Toplum Yararına Programı’ndan depremzedeler yararlanmıştı. Programı biten işçiler işsiz kalmıştı.

• Depremzedelerin mağdur olmaması için elektrik ve su sayaçları bir süre okunmayarak fatura gönderilmemesi kararı alınmıştı. Faturalar, kullanılan enerji miktarının artması ve 2. kademeden hesaplanması nedeniyle katlanarak yurttaşlara yollanmıştı.