Alışverişte yeni dönem: Kredi kartı limitlerine "ayar" geliyor

Bankaların müşteri kapma yarışında dağıttığı yüksek limitler, vatandaşın ödeme gücünü çoktan aşarken, Ankara'dan gelen son talimatla birlikte kart sahiplerini yeni bir dönem bekliyor.

Temmuz ayında milyonlarca vatandaşa sunulan yapılandırma imkanına rağmen, kart kullanımındaki "dizginlenemeyen" artış, ekonomi yönetimini sert tedbirler almaya itti.

"DENGELER BOZULDU"

Mevcut Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yönetmeliğinin aksine bazı özel bankaların, peş peşe duyurdukları kampanyalarla müşterileri harcamaya teşvik ettiği ve limitleri aylık gelirin 10 katına kadar yükselttiği tespit edildi. Bu durumun, finansal okuryazarlığı zayıf olan vatandaşları borç batağına sürüklediği, aynı zamanda talep enflasyonunu körükleyerek piyasadaki dengeleri bozduğu vurgulandı.

BDDK'DEN UYARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki toplantıda yapılan değerlendirmelerin ardından, sektör temsilcilerine "mevzuata dönün" uyarısı net bir dille iletildi. BDDK'nin yüklü para cezalarıyla karşılaşmak istemeyen bankaların, mevzuata aykırı şekilde şişirilen limitleri tırpanlamak için düğmeye basması bekleniyor.

Süreçten, standart limitlere sahip olan veya limitleri gelirinin 3-4 katını aşmayan kullanıcılar etkilenmeyecek. Ancak aylık gelirinin 5 ila 10 katı kadar limit tahsis edilen müşterilerin kartlarında, limitlerin hızla "normal" seviyeye, yani yasal sınıra çekileceği kaydedildi. Milyonlarca kart sahibinin gözü şimdi bankalardan gelecek o kritik bildirimlere çevrildi.