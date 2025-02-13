Aliye Coşar kimdir? CHP Milletvekili Aliye Coşar’ın kariyeri ve siyasi hayatı

Aliye Coşar kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Aliye Coşar’ın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Aliye Coşar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem Antalya milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Aliye Coşar’ın kariyeri ve siyasi hayatı!

ALİYE COŞAR KİMDİR?

Aliye Coşar, Isparta'nın Gelendost ilçesinde doğmuştur. Babası, 1973-1977 yılları arasında Gelendost Belediye Başkanı olarak görev yapan Süleyman Coşar’dır. Lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek linsansını ise Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde tamamladı. Uzun yıllar Antalya Barosunun Manavgat Baro Temsilciliği Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulunda görev alan Aliye Coşar Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği üyesidir.

ALİYE COŞAR’IN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Aliye Coşar’ın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: