Aliye Coşar kimdir? CHP Milletvekili Aliye Coşar’ın kariyeri ve siyasi hayatı
Aliye Coşar kimdir sorusu CHP Milletvekili Aliye Coşar’ın kariyeri ve siyasi hayatı hakkında bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, CHP 28. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Aliye Coşar’ın kariyeri ve siyasi hayatı!
Aliye Coşar kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Aliye Coşar’ın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Aliye Coşar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem Antalya milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Aliye Coşar’ın kariyeri ve siyasi hayatı!
ALİYE COŞAR KİMDİR?
Aliye Coşar, Isparta'nın Gelendost ilçesinde doğmuştur. Babası, 1973-1977 yılları arasında Gelendost Belediye Başkanı olarak görev yapan Süleyman Coşar’dır. Lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek linsansını ise Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde tamamladı. Uzun yıllar Antalya Barosunun Manavgat Baro Temsilciliği Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulunda görev alan Aliye Coşar Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği üyesidir.
ALİYE COŞAR’IN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI
Aliye Coşar’ın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:
- Antalya Barosu Manavgat Baro Temsilciliği'nde Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu'nda uzun yıllar görev aldı.
- 2012-2015 yılları arasında CHP Manavgat İlçe Başkanlığında Hukuk ve Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.
- 2012 yılında CHP Parti Eğitmeni oldu.
- 2015, 2017 ve 2019 yıllarında CHP Manavgat İlçe Kongresi’nde seçilerek 7 yıl boyunca CHP Manavgat İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.
- 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde CHP’den Antalya Milletvekili seçilerek 28. Dönem TBMM’ye girdi.
- Meclis Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda görev aldı.