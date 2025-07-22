Aliyev, konuşmasını paylaşan Trump'a teşekkür etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 3. Şuşa Global Medya Forumu'ndaki açıklamalarını sosyal medya hesabında paylaşan ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Aliyev, X hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD-Azerbaycan ortaklığına ve hem küresel hem de bölgemizde barış gündemine olan bağlılığına ilişkin sözlerimi sosyal medya platformunda paylaştığı için Başkan Donald Trump'a teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

"ORTAK DEĞERLERİ PAYLAŞIYORUZ"

Aliyev, "Aile geleneklerinin önemi gibi ortak değerleri paylaşıyoruz ve Trump'ın başkanlığı döneminde ABD-Azerbaycan ilişkilerinin yeni bir düzeye ulaşacağına dair umudumuzu koruyoruz. Bu hedef doğrultusundaki tüm çabalarında kendisine başarılar diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, Aliyev'in Karabağ'ın simge şehirlerinden Şuşa'da düzenlenen 3. Global Medya Forumu'ndaki konuşmasında kendisinden bahsettiği kesiti paylaşmıştı.

Paylaşımda Aliyev, ABD Başkanı pozisyonu hakkında Trump'ı tercih ettiğini belirterek, Trump'ın Azerbaycan halkı ile aile gibi temel değerleri paylaştığını kaydetmişti.

Trump'ı bir savaş başlatmamış tek ABD Başkanı olarak tanımlayan Aliyev, "Kendisi savaşları sona erdirmeyi amaçlayan bir kişi ve küresel güvenlik meseleleriyle yoğun bir şekilde meşgul olmasına rağmen Ermenistan ile Azerbaycan'ın nihai bir anlaşmaya varmasına yardımcı olma yönündeki kişisel çabasından dolayı kendisine özellikle minnettarız" ifadesini kullanmıştı.