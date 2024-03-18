Aliyev’den Putin’e seçim tebriği

Rusya’da 5’inci kez Devlet Başkanı seçilen Vladimir Putin’e dünya liderlerinden tebrik mesajları geliyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Putin’i arayarak seçimde elde ettiği zafer nedeniyle tebrik ettiği, ülkenin kalkınması ve refahına yönelik başkanlık faaliyetlerinde başarılar dilediği belirtildi. Putin ise tebrikleri için Aliyev’e teşekkür etti.

Görüşmede Azerbaycan ile Rusya arasındaki ittifak ve stratejik ortaklık ilişkilerinin güçlenerek devam edeceğine duydukları güveni dile getiren liderler, iki ülke arasındaki iş birliği hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Rusya’da 15 Mart tarihinde başlayan ve 3 gün süren devlet başkanlığı seçimleri 17 Mart’ta sona erdi. Putin, resmi olmayan sonuçlara göre seçimlerde yüzde 87 oranında oy alarak beşinci kez Rusya’nın devlet başkanı oldu.