Alkolden ehliyeti alıkonulan sürücü sigortasız araçla kaçarken yakalandı

Aksaray’da alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü, sigortasız bindiği aracıyla uygulama noktasından kaçmak istersen polis ekiplerince yakalandı. Direksiyon başında yakalanmasına rağmen aracı kedisinin kullanmadığını iddia eden sürücüye 6 bin 436 TL para cezası kesilirken araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Olay, Küçük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri uygulama esnasında bir aracın uygulama noktasına girmemek için geri geri gittiğini gördü. Ekipler olaya müdahale ederek kaçmak isteyen sürücüyü yakaladı.

Rutin kontrollerden geçirilen 68 ADM 668 plakalı aracın sigortasız olduğu tespit edilirken, sürücü N.B.D.’nin (22) ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu tespit edildi.

Direksiyon başında yakalanmasına rağmen aracı kendisinin kullanmadığını iddia eden sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 6 bin, sigortasız araç kullanmaktan ise 436 TL olmak üzere toplam 6 bin 436 TL para cezası kesildi.

Sigortası olmayan araç çağırılan çekici ile trafikten men edilip otoparka çekildi. Sürücü ve yanındaki arkadaşı ise yalan beyanda bulunmaktan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.