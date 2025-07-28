Alkollü kadın sürücü peş peşe kaza yaptı

Samsun’da alkollü olduğu tespit edilen kadın sürücü önce park halindeki araca çarptı, ardından yol kenarındaki ağaca vurarak aracını hurdaya çevirdi.



Samsun’da alkollü kadın sürücü önce park halindeki araca çarpıp bir süre aracıyla devam ettikten sonra bu kezde ağaca çarparak aracı hurdaya çevirdi.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ö. idaresindeki 55 AIT 218 plakalı otomobil, park halindeki bir araca çarptıktan sonra yoluna devam etti. Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bu kez yol kenarındaki bir ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır hasar gören araç kullanılamaz hale geldi. Ambulansla hastaneye gitmeyi reddeden G.Ö.’nün, polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde alkollü olduğu belirlendi.

Kadın sürücü, ifadesi alınmak üzere Recep Tokur Polis Merkezi’ne götürüldü.

(MAY-