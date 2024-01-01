Alkollü kazaya karıştıktan sonra ayakta durmakta güçlük çeken sürücü tutuklandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yeni yılın ilk saatlerinde alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımdaki kadına çarptı. 43 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kazanın ardından ayakta durmakta bile zorlanan sürücü ise ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan tutuklandı.



Kaza, sabah saat 08.50 sıralarında Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen M.F.K. idaresindeki 54 AEP 636 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, ilk önce kaldırımdaki Serpil Sezer’e (43), sonrasında aydınlatma direğine çarparak durabildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından ayakta durmakta zorluk çektiği görülen sürücü M.F.K. gözaltına alındı. M.F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yeni yılın ilk gününde Serpil Sezer’in ölümüyle neticelenen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak kaldırımda bekleyen kadına, ardından aydınlatma direğine çarpması ve çevredeki vatandaşların olay yerine koştuğu anlar yer aldı.