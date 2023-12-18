Alkollü motosiklet sürücü hastanelik oldu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde motosikletiyle seyir halinde olan alkollü sürücü, yolun bozuk tarafına girince düşerek hastanelik oldu.

Kaza, Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Y. isimli alkollü vatandaş, cadde üzerinde 07 HEH 62 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, yolun bozuk kısmına girdi. Daha sonra dengesini kaybeden vatandaş, motosikletinden düşerek başını kaldırıma vurdu. Alkollü sürücünün düşerek yaralandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan Ahmet Y. tedavi edilmek üzere Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralı motosiklet sürücüsü Ahmet Y.’nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken yapılan alkol testinde ise 2.40 promil alkolü olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.