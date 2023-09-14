Alkollü şahıs trafiği birbirine kattı

Tekirdağ’da Çorlu’da yol ortasında gezerek araçların arasına dalan aşırı alkollü şahıs, kazaya davetiye çıkardığı yetmediği gibi can güvenliğini de tehlikeye düşürdü.

Muhittin Mahallesi’nde bulunan Millet Bahçesi’nde vatandaşlara rahatsızlık veren aşırı alkollü bir şahıs, bazı gençlerin tepkisi üzerine bölgeden kovalanarak uzaklaştırıldı. Alkolün etkisinden bir türlü çıkamayan şahıs, bu kez trafikteki sürücülere sardı.



Kendinden geçen şahıs, Atatürk Bulvarı’nda seyir halindeki araçların arasına girerek el kol hareketleri yapıp trafiği tehlikeye düşürdü. Şahıs, can güvenliğini de tehlikeye attı. Sürücü ve vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, garip hareketlerde bulunan şahsı bölgeden uzaklaştırdı.