Alkollü sürücü aracıyla demir bariyerlere çarptı: 5 yaralı

Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesi Göktepe mevkiinde A.T.İ. yönetimindeki 14 BZ 484 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerlere saplandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan S.G.Ç. ve K.K. yaralandı. Kaza sırasında karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalar M.D. ve D.D. ise aracın çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü A.T.İ.’nin 160 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yaralılar Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane yetkilileri, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını ve müşahede altında tutulduklarını bildirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.