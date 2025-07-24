Alkollü sürücü kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yerini terk eden sürücü maddi hasarlı kazaya karıştı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi’nde meydana geldi. Ö.K.’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kaza sonrası yaralanan 2 yaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerini terk eden sürücü Ö.K. ise bir süre sonra maddi hasarlı kazaya karıştı. Sürücü Ö.K.’nin 4.25 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü işlemleri için karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.