Alkollü sürücü kimlik isteyen şube müdürüne tekme attı

Aksaray’da maddi hasarlı kaza yapan alkolü sürücü, 2 yakınıyla birlikte kimlik isteyen polis ekiplerine direndi. Sürücü Sait S., Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü'ne tekme attı. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatleri sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Kurtuluş kavşağında meydana geldi.

Serkan S. yönetimindeki 68 ACL398 plakalı hafif ticari araç, Ümmet Eğritaş (33) yöntemindeki 40 DL 670 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Serkan S. araçtan inip olay yerinden kaçtı.

Çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Trafik polisleri kaza yerinde incele yaparken, Serkan S. ile yakınları Sait S. ve Rahmi S. kaza yerine geldi.

POLİSE TEKME ATTI

Ekipler şüphelilerden kimlik istedi. Kimlik vermek istemeyen 3 kişiden Sait S., bu sırada kaza yerinde bulunan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü'ne tekme attı. Ekipler 3 kişiyi gözaltına aldı.

Sürücü Serkan S.’nin yapılan alkol kontrolünde 2.60 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinden tedavi edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.