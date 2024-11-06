Alkollü sürücü motosiklete çarptı: 1 yaralı

Antalya’da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazanın ardından alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne 6 bin 439 TL para cezası uygulanırken ehliyetine 6 ay el konuldu.

Kaza; Manavgat İlçesi Bahçelievler Mahallesi 5051 Sokaktan gelip 5050 sokağa gitmekte olan Rahmi Polat’ın kullandığı 07 BCA 971 plakalı motosiklete 5052 sokakta Çetin Emeç Caddesi istikametine seyir halindeki Birol S.’nin kullandığı 35 BKF 357 plakalı otomobilin çarpması sonucunda meydana geldi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne 6 bin 439 TL para cezası uygulanırken ehliyetine 6 ay el konuldu.