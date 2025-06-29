Alkollü sürücü temizlik personeline böyle çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Mersin’in Anamur ilçesinde 1.93 promil alkollü olan sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı çöp kamyonunun arkasındaki temizlik personellerinden biri hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Feci kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, gece saat: 01.22 sıralarında ilçeye bağlı Sağlık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adem S. idaresindeki 33 ADE 207 plakalı Anamur Belediyesi’ne ait çöp toplama aracına temizlik görevlileri çöp aldığı sırada aynı istikametten hızla gelen 1. 93 promil alkollü olduğu öğrenilen Ali B. yönetimindeki 07 AHA 930 plakalı Toyota marka otomobil çarptı. Kazada kamyona çöp konteynerini almak için çalışan temizlik personellerinden Adem Oğuz (44) ve Yusuf Alataş (43) ile otomobilde bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralanan temizlik personellerinden Adem Oğuz kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer temizlik personelinin durumunun da ciddi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Otomobildekilerin hepsinin alkollü olduğu ve kazada hafif yaralandığı belirlendi. Hastanede tedavisi tamamlanan sürücü Ali B., taburcu edilerek polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.