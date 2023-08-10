Alkollü sürücünün çarptığı kadın ağır yaralandı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde karşıdan karşıya geçtiği esnada bir otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Kaza, Yalvaç ilçesine bağlı Hüyüklü kasabasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.N. (32) hakimiyetindeki otomobil, karşıdan karşıya geçen E.Y.’ye (69) çarptı.

Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı kadın Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan E.Y, buradan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Otomobil sürücüsünün 1.03 promil alkollü olduğu öğrenildi. Ekipler, güvenlik kamerasına da yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlattı.