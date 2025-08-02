Alkollü sürücünün neden olduğu kazada hayatını kaybeden iki kardeş, son yolculuklarına uğurlandı

Bursa’da alkollü sürücünün neden olduğu kazada hayatını kaybeden Tuğba ve Seda Akpınar kardeşler, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Tuğba Akpınar’ın (35) kullandığı otomobil ile İsmail S. (22) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Hurdaya dönen araçta sıkışan Tuğba Akpınar ile kardeşi Seda Akpınar (28), olay yerinde hayatını kaybetti. İsmail S.’nin 1.06 promil alkollü olduğu belirlendi.

Bugün öğle saatlerinde Beşyol Mahallesi Vardar Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. İki kız kardeşin cenazesi yan yana musalla taşına konuldu.

Cenaze namazının ardından dua ve gözyaşlarıyla toprağa verilen kardeşlerin ardından mahalle halkı da büyük üzüntü yaşadı. Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkarken, alkollü sürücü İsmail S.’nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.